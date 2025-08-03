Три места на озере Байкал признали опасными для купания

Специалисты провели исследование ресурсов в водоемах Иркутской области. По итогам проверок были выявлены места, опасные для купания.

Среди них есть три участка на озере Байкал: Куркутский залив и зона отдыха села Еланцы в Ольхонском районе, а также устье реки Похабиха в городе Слюдянке, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора. Купание здесь является фактором риска для здоровья.

Также небезопасны выпуск левобережных КОС, Шишиловская протока, река Ушаковка в районе «Фортуны», озеро «Квадрат», залив острова Юность, залив Якоби и залив у ледокола «Ангара» в Иркутске, озеро в районе пляжа «Лагуна» в Смоленщине, река Куда возле моста в поселке Хомутово, озеро «Теплое» в Слюдянском районе, река Олха в Шелеховском районе.