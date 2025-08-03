Нелегальных перевозчиков по Байкалу обнаружили в Листвянке

Правоохранители провели целевые выездные мероприятия по пресечению незаконной предпринимательской деятельности по организации водных прогулок для туристов в акватории озера Байкал. По их итогам обнаружены нелегальные перевозчики в поселке Листвянка Иркутской области.

«В районе поселка Листвянка установлено семь фактов осуществления нелегальных перевозок пассажиров без лицензии, а также в отсутствие документов, необходимых для управления судном», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Все правонарушители будут привлечены к ответственности.