Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Ипотека вновь станет привлекательной, когда ставка по ней приблизится к 15%», – Ирина Маджара, «Альфа-Банк»
Инвестировать в недвижимость или облигации? Совет эксперта БКС
Отсутствие рынка и системные ограничения: с какими трудностями столкнулся девелопер ЖК «Первый» в Братске?
Все материалы сюжета

Пожар охватил многоквартирный дом в Ангарске: эвакуированы более 20 человек

Возгорание произошло в многоэтажном доме в 72-м квартале города Ангарска Иркутской области. Для тушения пламени задействовали 18 огнеборцев и три единицы техники.

«Звеном газодымозащитной службы из задымленного подъезда были спасены пять человек, еще 16 эвакуировались самостоятельно», – пояснили в ГУ МЧС России по региону.

Пламя ликвидировали на 10 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели ведомства установили, что причиной инцидента стало короткое замыкание электрооборудования.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес