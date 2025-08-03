Пожар охватил многоквартирный дом в Ангарске: эвакуированы более 20 человек

Возгорание произошло в многоэтажном доме в 72-м квартале города Ангарска Иркутской области. Для тушения пламени задействовали 18 огнеборцев и три единицы техники.

«Звеном газодымозащитной службы из задымленного подъезда были спасены пять человек, еще 16 эвакуировались самостоятельно», – пояснили в ГУ МЧС России по региону.

Пламя ликвидировали на 10 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели ведомства установили, что причиной инцидента стало короткое замыкание электрооборудования.