Почти 1 тысяча семей участников СВО получили выплату в связи с рождением ребенка в Приангарье

В Иркутской области для семей участников специальной военной операции предусмотрена единовременная выплата в связи с рождением ребенка. Ее размер составляет 10 тысяч рублей. Деньги с 2023 года получили почти 1 тысяча семей.

Как отмечают в региональном правительстве, в первом полугодии 2025 года выплату предоставили 224 семьям на 229 детей. В 2024 году ее получила 381 семья на 383 ребенка. В 2023 году выплатой воспользовались 309 семей.

Право на получение выплаты предоставляется семьям, один из родителей в которых является участником специальной военной операции. Деньги перечисляют, если обращение за ними последовало не позднее одного года со дня рождения ребенка. При одновременном рождении двух и более детей выплата предоставляется на каждого младенца.

Одним из условий предоставления указанной выплаты является наличие у участника специальной военной операции регистрации по месту жительства или пребывания на территории Иркутской области или регистрация по месту дислокации воинской части Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации в Приангарье.

С заявлением и документами на предоставление единовременной выплаты необходимо обратиться лично в учреждение соцзащиты по месту жительства, кроме того, документы можно направить по почте.