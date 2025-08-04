Каждый десятый иркутянин пользуется медуслугами онлайн

Аналитик Superjob провели исследование и выяснили, как часто жители Иркутска пользовались услугами телемедицины по итогам последнего года. Оказалось, что к таковым прибегали 10% горожан.

«10% иркутян консультировались с врачами онлайн в течение последнего календарного года, каждый четвертый из них – прямо на работе», – говорится в результатах исследования.

Женщины пользуются сервисами телемедицины чаще мужчин – 14% против 7% соответственно. Молодежь до 35 лет – чаще тех, кто старше: 13% против 8% среди тех, кому более 45 лет.