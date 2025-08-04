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Ультиматум Трампа: Уиткофф посетит Москву накануне дедлайна

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф планирует посетить Москву на этой неделе, вероятно, в среду или четверг. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в интервью журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, передаёт РБК.

Уиткофф должен прибыть в Россию за один-два дня до истечения ультиматума Трампа, который грозит Москве вторичными пошлинами в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине. Президент США сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней, который истекает 8 августа.

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Трамп подчеркнул, что Уиткофф сосредоточен на вопросах, связанных с сектором Газа и доставкой продовольствия. Он отметил возможность визита Уиткоффа в Россию на следующей неделе.

В середине июля Трамп выдвинул ультиматум России, угрожая вторичными пошлинами. Российские власти выразили готовность к продолжению переговоров с Украиной, несмотря на ужесточение риторики Трампа. В Кремле отметили, что ультиматумы неприемлемы для Москвы.

Трамп признает, что санкции могут не повлиять на Россию, которая хорошо справляется с ограничениями.

Трамп угрожает пошлинами странам, покупающим углеводороды у России. Возможные тарифы могут достигать 500%, что заложено в проекте сенатского санкционного пакета. Сенатор Линдси Грэм назвал Индию и Китай среди стран, которые могут попасть под удар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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