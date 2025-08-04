Отмена льготной ипотеки бьет по девелоперам: выручка падает

Почти половина крупнейших девелоперов жилья в России столкнулись с резким снижением выручки, что связано с отменой льготной ипотеки и отсутствием дешевых кредитов, сообщает газета "Ведомости". По данным консалтинговой компании Macon, девять из 20 ведущих застройщиков страны за первое полугодие 2025 года показали падение выручки. Наибольшее сокращение наблюдается у ГК «Югстройинвест» (45%), ГК «Точно» (43%) и Setl Group (41%). Среди других компаний, пострадавших от снижения выручки, Macon называет «Расцветай», «Эталон», «Самолет», А101, Level Group и «Бруснику».

Сокращение поступлений от реализации жилья подтверждают и сами застройщики. Более половины игроков, входящих в топ-10 крупнейших девелоперов по объемам продаж, продемонстрировали снижение выручки относительно прошлого года. Представитель Setl Group связывает это с падением спроса на новостройки в связи с отменой льготной ипотеки с июля 2024 года и ужесточением условий по другим программам.

Ситуацию усугубил рост ключевой ставки и, как следствие, резкое удорожание кредитов. В первой половине прошлого года, особенно во II квартале, спрос на новостройки находился на пике из-за ожидания завершения льготной ипотеки. В июне 2024 года территориальное управление Росреестра зарегистрировало в Москве 10 469 договоров долевого участия в строительстве, тогда как в аналогичном месяце этого года их стало на 48,3% меньше.

Аналитики отмечают, что динамика выручки у девелоперов зависит от региона и сегмента рынка. После отмены льготной ипотеки сильнее всего спрос упал на массовое жилье, покупатели которого больше зависели от государственных субсидий. В сложной ситуации оказались застройщики, возводящие новостройки стандарт- и комфорт-класса в регионах с большим объемом такого жилья, таких как Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

По данным Дом.РФ, среди крупнейших регионов по объемам строительства жилья в январе – июне 2025 года сильнее всего упали продажи в Краснодарском крае (46%), Новосибирской (42%) и Свердловской (39%) областях.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отмечает, что снижение выручки у некоторых девелоперов может быть связано с уменьшением числа новых проектов. В частности, он выделяет компании «Самолет» и Level Group.

По данным «Циана», в первом полугодии 2025 года объем поступлений на эскроу-счета от продажи жилья по всей стране сократился на 13% по сравнению с прошлым годом, достигнув 2,25 трлн рублей. Партнер компании Develika Петр Барсуков считает, что девелоперам предстоит непростой период трансформации. Он прогнозирует, что рынок будет сталкиваться с уменьшением спроса, сложностями в финансировании, увеличением сроков реализации проектов, дефицитом рабочей силы и ростом стоимости оборудования как минимум в ближайшие два года.