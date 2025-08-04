Минобразования расширит доступ к профессиям для выпускников колледжей

Правительство поручило пересмотреть перечень профессий, для которых достаточно среднего профессионального образования (СПО). Это поможет снизить барьеры для трудоустройства и закрыть дефицит кадров в ключевых отраслях.

«Новые поправки в закон существенно увеличат число доступных рабочих мест для выпускников колледжей и техникумов, что обеспечит большую адаптивность на рынке труда», – заметила в беседе с «Известиями» эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.

Сейчас многие профессиональные стандарты требуют высшего образования, хотя на практике достаточно СПО. Особенно востребованы специалисты в медицине, строительстве и IT. В первом полугодии 2025 года работодатели разместили более 100 тыс. вакансий для выпускников колледжей.

Ранее врачи и рабочие стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области. Соотношение 0,9 резюме на вакансию врача показывает критическую нехватку кадров в медицине. При этом медианная зарплата врачей составляет 88,8 тыс. рублей, что выше среднего по региону в 73,9 тыс. рублей.