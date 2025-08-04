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Снегопад в Австралии: аномалия, которую не видели десятилетиями

Австралию накрыл рекордный за 40 лет снегопад, который начался в выходные. В субботу в северных районах Нового Южного Уэльса выпало до 40 см снега, что стало рекордным количеством с середины 1980-х годов, сообщила метеоролог из Австралийского метеорологического бюро Мириам Брэдбери, передает Sky News.

Множество австралийских городов оказалось под самым толстым за последние десятилетия слоем снега, сообщает РБК. В некоторых районах штата Квинсленд снег выпал впервые за десять лет, отметила Брэдбери. На кадрах, опубликованных новостной службой Би-би-си, видно, как жители играют в снежки и лепят снеговиков. Один из мужчин заявил, что никогда прежде не видел снега.

Однако, из-за беспрецедентного снегопада, сопровождаемого сильными дождями и грозами, в Новом Южном Уэльсе произошло 1455 происшествий за выходные, сообщили в местной службе по чрезвычайным ситуациям. Более 100 автомобилей оказались заблокированы, штормы повредили здания, и было объявлено несколько предупреждений о крупных наводнениях, передает Reuters. Десятки тысяч домов остались без электричества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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