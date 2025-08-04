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Криптовалютные переводы под угрозой: дробление платежей вызывает блокировки

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Обмен криптовалюты на рубли сопровождается сильным дроблением переводов, что приводит к блокировке счетов продавцов криптоактивов банками. В последние три месяца граждане, продающие криптовалюту через биржи или обменники (p2p-торговля), сталкиваются с тем, что деньги поступают на банковские счета десятками мелких платежей, как выяснили «Ведомости». Банки, подозревая такие операции, блокируют счета продавцов.

Один из клиентов крупного банка пытался вывести 1000 USDT в рубли через криптобиржу. Большинство покупателей предлагали разделить сумму в 84 000 руб. на небольшие транзакции — от 10 до 38 платежей. Некоторые даже советовали «пожалеть банк» и отказывались от сделки. Продавец, согласившись на одно из предложений, получил многочисленные переводы через СБП на суммы от 1996 до 5000 руб. от разных физических лиц из различных банков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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