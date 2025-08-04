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Ушел из жизни почетный гражданин Иркутска экономист Илья Черняк

Мэр Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнования в связи со смертью Ильи Черняка – выдающегося экономиста, педагога и общественного деятеля. Черняк внес значительный вклад в развитие промышленности региона и воспитал несколько поколений специалистов.

«Илья Самуилович всегда был полон сил, энергии и новаторских идей. Мы запомним его как мудрого, жизнерадостного и целеустремленного человека, отдававшего все свои знания на пользу людям», – отметил Болотов.

Черняк более 40 лет работал на руководящих должностях в промышленности, преподавал в ведущих вузах Иркутска и почти 15 лет возглавлял городскую избирательную комиссию. В 2003 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Иркутска».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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