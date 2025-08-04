Риск для доллара и глобальной экономики – эксперты о последствиях торговых пошлин Трампа

Август 2025 года ознаменовался тем, что президент США Дональд Трамп возобновил свою политику повышения импортных пошлин для большинства торговых партнеров. Он неоднократно заявлял, что новая шкала «зеркальных пошлин» от 10 до 41% будет введена с 1 августа для стран, не успевших договориться об отдельных условиях. Указ был подписан, но новые правила начнут действовать с 7 августа, сообщает газета "Ведомости". Представитель Белого дома пояснил CNBC, что это не отсрочка, а необходимость дать время погранично-таможенной службе США для внедрения тарифов.

Самая высокая тарифная ставка была установлена для Сирии — 41%, Лаоса и Мьянмы — 40%, а также Швейцарии — 39%. Швейцария отреагировала особенно остро, и в правительстве страны пока нет ясности, останутся ли в силе прежние исключения для фармацевтической отрасли, зависящей от американского рынка.

В период «торгового затишья» США заключили отдельные соглашения с Британией (10%), Вьетнамом (20%), Южной Кореей, Японией и Евросоюзом (по 15%), Индонезией и Филиппинами (по 19%), а также Камбоджей и Таиландом.

С 6 августа США планируют ввести дополнительные пошлины в 40% против Бразилии, а с 16 августа — 35% в отношении Канады. С Китаем до 12 августа действует временная договоренность о 30%-ной тарифной ставке, и перемирие может быть продлено. Мексика получила отсрочку на 90 дней со ставкой 25%.

Россия не попала в список стран, против которых вводятся дополнительные пошлины, из-за низкого товарооборота и санкций. Среди постсоветских стран высокие тарифы установлены для Молдавии и Казахстана — по 25%.

Одним из последствий торговой войны Трампа станет диверсификация торговли других стран с США, которые становятся непредсказуемым партнером.

В последние десятилетия США избегали введения пошлин на импорт иностранных товаров, стремясь поддерживать доминирование доллара, отмечает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Братерский. Однако торговые партнеры США удерживали определенный уровень пошлин на американские товары, создавая ненормальную ситуацию, которую президент Трамп стремится исправить. Его политика может нанести ущерб американским предприятиям, интегрированным в глобальные цепочки поставок, но в целом Трамп действует разумно, считает Братерский. Кроме Китая, ни один из торговых партнеров США не решился на ответные пошлины.

По мнению Братерского, политика Трампа может поставить под угрозу статус доллара как глобальной валюты. Тем не менее, президент США сознательно идет на этот шаг, стремясь к реиндустриализации страны.

Сейчас в конфигурации основных тарифов, установленных администрацией Трампа для большинства стран, появилась определенность, хотя условия могут измениться, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По данным Bloomberg, средняя ставка таможенных пошлин в США возрастет до 15,2%, что выше предыдущих 13,3% и значительно выше 2,3% в 2024 году. Capital Economics прогнозирует повышение до 18%, что является максимальным уровнем с 1930-х годов, подчеркивает Беленькая.

Худшего сценария тарифной войны удалось избежать, так как максимальный средний уровень пошлин в апреле 2025 года превышал 25% (27,5%), продолжает аналитик. Вступающие в силу с 7 августа новые тарифы окажут умеренно негативное влияние на рост мировой экономики, говорит эксперт.

Для США повышение тарифов может привести к росту инфляции, снижению потребительского спроса и сокращению рентабельности бизнеса, которому придется адаптироваться к новым условиям. Однако возможные плюсы включают увеличение доходов бюджета, стимулирование экспорта и создание стимулов для реиндустриализации.

Для других стран повышение американских тарифов станет ударом по экспорту и рабочим местам, а также вынудит переориентировать внешнеторговые связи, уверена Беленькая.

От действий Трампа пострадают и внутри США, отмечает старший научный сотрудник ИСКРАНа Дмитрий Кочегуров. Это касается потребителей, которые столкнутся с ростом цен на импорт, и производителей, ориентированных на экспорт, чья продукция станет менее конкурентоспособной из-за возможных ответных тарифов.