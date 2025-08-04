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Сервисы знакомств в России теряют популярность

Посещаемость сервисов знакомств в России продолжает снижаться, как показывает статистика Mediascope, сообщают «Ведомости». Большинство популярных платформ для знакомств теряют аудиторию старше 18 лет. Самый популярный в России сервис «Друг вокруг» за первое полугодие 2025 года сократил свою ежемесячную активную аудиторию на 16,4%, до 1,96 млн пользователей.

Третье место по популярности занимает сервис Tabor, аудитория которого уменьшилась на 14,6% до 1,3 млн активных пользователей в месяц. На четвертом месте находится «Фотострана», потерявшая 9,4% месячной активной аудитории — с 1,37 млн до 1,2 млн пользователей. Сервис Beboo, ранее занимавший пятую позицию, столкнулся с оттоком аудитории на 13,5%, сократившись с 857 000 до 741 600 пользователей и переместившись на шестое место.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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