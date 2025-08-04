Новости

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
«Ипотека вновь станет привлекательной, когда ставка по ней приблизится к 15%», – Ирина Маджара, «Альфа-Банк»
Инвестировать в недвижимость или облигации? Совет эксперта БКС
Отсутствие рынка и системные ограничения: с какими трудностями столкнулся девелопер ЖК «Первый» в Братске?
Все материалы сюжета

Чаще всего работать в Иркутскую область приглашают специалистов из Москвы

Аналитики hh.ru выяснили, что компании Иркутской области в 2025 году чаще всего приглашают на вакансии кандидатов из своего региона. Лишь 9,2% предложений о работе получили соискатели из других субъектов России.

Читайте также:

Шохин усомнился в возможности преодолеть дефицит рабочей силы без мигрантов
25 июля 2025
Новые правила для мигрантов: экзамены по языку больше не нужны
23 июля 2025

«Львиную долю приглашений – более 788 тысяч – работодатели направили местным специалистам. Это подтверждает ориентацию бизнеса на кадры внутри региона», – отмечается в исследовании.

Среди иногородних кандидатов чаще всего приглашают специалистов из Москвы, Красноярского края и Башкортостана. Наибольший спрос на приезжих работников – в сферах рабочего персонала, строительства и производства.

Ранее врачи и рабочие стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области. Соотношение 0,9 резюме на вакансию врача показывает критическую нехватку кадров в медицине. При этом медианная зарплата врачей составляет 88,8 тыс. рублей, что выше среднего по региону в 73,9 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Кадровый голод":
Все материалы сюжета (767)


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Хакеры атаковали системы «Аэрофлота»
В Иркутской области утвердили новый проект развития ОЭЗ «Ворота Байкала»
Средний доход отеля в Иркутской области в 2024 году – 19,5 млн рублей
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес