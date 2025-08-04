Чаще всего работать в Иркутскую область приглашают специалистов из Москвы

Аналитики hh.ru выяснили, что компании Иркутской области в 2025 году чаще всего приглашают на вакансии кандидатов из своего региона. Лишь 9,2% предложений о работе получили соискатели из других субъектов России.

«Львиную долю приглашений – более 788 тысяч – работодатели направили местным специалистам. Это подтверждает ориентацию бизнеса на кадры внутри региона», – отмечается в исследовании.

Среди иногородних кандидатов чаще всего приглашают специалистов из Москвы, Красноярского края и Башкортостана. Наибольший спрос на приезжих работников – в сферах рабочего персонала, строительства и производства.

Ранее врачи и рабочие стали самыми востребованными специалистами в Иркутской области. Соотношение 0,9 резюме на вакансию врача показывает критическую нехватку кадров в медицине. При этом медианная зарплата врачей составляет 88,8 тыс. рублей, что выше среднего по региону в 73,9 тыс. рублей.