Спящие» 15-летние биткоины проснулись и принесли владельцу миллионы

Недавно появились свидетельства движения старых биткоинов, пролежавших без изменений больше 15 лет. Владелец нескольких кошельков, созданных ещё в апреле 2010-го, переместил 250 биткоинов на свежие адреса. Когда монеты были зачислены на этот кошелёк, один биткоин стоил всего 0,14,тогдакаксейчасегоценапревышает119 тысяч. Таким образом, активы выросли в стоимости приблизительно в 850 тысяч раз, достигнув отметки почти в $30 миллионов, сообщает РБК.

Это далеко не единственный случай активизации давно забытых активов в июле текущего года. Ранее стало известно о движении десятков тысяч биткоинов, находящихся на хранении более десяти лет. Так, анонимный пользователь перевёл свыше 80 тысяч монет ($9 миллиардов), добытых ещё в 2011-м. Некоторые эксперты связывают эти транзакции с одним из основателей индустрии криптовалюты — Адамом Бэком.

Другой эпизод произошёл 24 июля, когда держатель кошелька, созданного в январе 2011 года, также решил вывести накопленные 3962 биткоина стоимостью порядка $468 миллионов.

Поскольку блокчейн открыт и прозрачен, подобные события вызывают большой интерес среди сообщества. Однако идентификация владельцев остается сложной задачей, ведь публичность касается лишь операций, а личные данные участников остаются конфиденциальными.

Напомним, в середине биткойн установил новый рекорд цены, поднявшись до уровня 123,2 тысячи. Как пояснил Василий Гира, генеральный директор GISM, основной причиной роста стали массовые закрытия коротких позиций на рынке,особенно заметные 10 июля, когда объём ликвидированных шортов составил 1,14 миллиарда. Эти масштабные продажи усилили восходящий тренд подобно снежной лавине. Помимо этого, важную роль сыграло признание биткойна полноценным финансовым инструментом на крупнейших мировых площадках, включая Уолл-стрит. Институциональные инвесторы активно вкладываются в рынок через биткойн-ETF, способствуя дальнейшему росту курса цифровой валюты.