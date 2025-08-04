Власти списали долги Бурятии и Забайкалья

Министерство финансов России списало 58,3 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам 28 регионам страны, включая Республику Бурятия и Забайкальский край.

Эти средства направлены на развитие ЖКХ, обновление транспорта, поддержку инвестиционных проектов и другие социально значимые программы.

«Списание соответствует объему средств, которые регионы направили в 2024 году на одобренные приоритетные сферы развития», – отметили в министерстве.

В текущем году планируется списать более 160 млрд рублей региональных долгов.