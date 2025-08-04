Госбанк для кредитования по низким ставкам предложили создать в РФ: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: госбанк для кредитования по низким ставкам предложили создать в РФ, названы соцсети – лидеры по киберпреступлениям, определены самые подорожавшие в июле товары, а в Иркутской области нашли опасные для купания места на Байкале. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Госбанк для доступных кредитов

В РФ предлагают создать специализированный государственный банк, в котором граждане смогут получать займы по низким ставкам в 2-3%. Такая необходимость возникла в связи с тем, что, согласно данным ВЦИОМ, 15% россиян готовы обратиться к «черным кредиторам», если те предложат ставку на 7 процентных пунктов ниже, чем у легальной кредитной организации, что небезопасно. Для поддержания населения будет рассмотрена указанное выше предложение.

Лидеры по киберпреступлениям

Полиция назвала соцсети, где совершается больше всего киберпреступлений. Лидерами являются зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, где за последнюю неделю было совершено 414 и 313 преступлений соответственно. Для сравнения с помощью «ВКонтакте» совершили 19 преступлений, «Одноклассники» – одно, МАХ – 0.

Дорогие и дешевые

Определены самые подорожавшие в мире товары по итогам июля. Таковыми стали пшеница – цена выросла на 27,9%, родий – 26%, апельсиновый сок – 15,8%. Наиболее подешевевшими в мире товаром в июле оказались медь – цена уменьшилась на 12,9%, газ – 11%, овес – 9,4%.

Опасные места

Специалисты Роспотребнадзора провели исследование ресурсов в водоемах Иркутской области. Обнаружено три участка на озере Байкал, где купаться опасно для здоровья: Куркутский залив и зона отдыха села Еланцы в Ольхонском районе, а также устье реки Похабиха в городе Слюдянке.

Рост цен на новостройки

Иркутск вошел в число 45 городов из 70 с населением более 300 тысяч человек, где в июле выросли цены на новостройки. В столице Приангарья стоимость таких объектах в прошлом месяце увеличилась на 2,2%, в среднем составив 8,6 млн рублей, цена квадрата стала больше на 1,3% –169,4 тысячи рублей. Наибольший рост цен на квартиры по стране в июле замечен в Улан-Удэ – 6,1%, Рязани – 6%, Владикавказе – 5,6%.