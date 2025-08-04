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Почему акции топчутся на месте?

Пока текущего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка недостаточно для роста российских акций. В пятницу, 1 августа, индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2797 пунктов.

 – Российские акции находятся под давлением геополитических событий, – объясняет эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов. – В июле президент США Дональд Трамп объявил новый сокращенный срок для урегулирования ситуации вокруг Украины, поставив Россию перед новым сроком выполнения требований – теперь до 8 августа.

Если требования не будут выполнены, США грозятся принять серьёзные экономические ограничения против России и её торговых партнеров. Основные потребители российской нефти – Индия и Китай. Уже с 1 августа Соединённые Штаты начали вводить ограничительные меры для индийских товаров. Эти обстоятельства усилили колебания на российском валютном рынке. Сразу после заявления Трампа российский рубль заметно ослабел, а доллар преодолел уровень в 82 рубля. Позже стало ясно, что негативная реакция оказалась чрезмерной, и доллар откатился обратно к значению около 80 рублей.

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Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки Центральным банком России, инвесторы постепенно выводят средства из фондов денежного рынка и депозитов, но акции не растут. Куда идёт капитал?

– Всё достаточно очевидно – деньги перемещаются в государственные облигации. Например, после снижения ставки 25 июля индекс государственных облигаций RGGI поднялся примерно на один процент. С начала текущего года этот показатель вырос уже на целых 12 процентов, что является значительным показателем даже для такого инструмента, как облигации. Поначалу ликвидность устремляется в самые надежные инструменты – облигации федерального займа (ОФЗ). Постепенно она перейдет и в корпоративные облигации первого-второго эшелона, а лишь затем возможно движение в сторону акций, – резюмирует Всеволод Зубов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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