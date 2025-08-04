Коллекторы массово скупают «свежие» долги

Российские коллекторы в 2025 году резко увеличили покупку «молодых» долгов – микрозаймов с просрочкой до 180 дней. По данным аналитиков, такие обязательства впервые составили большинство (54%) на рынке переуступки прав требования. Об этом пишут «Ведомости».

«Объем сделок с "молодой" просрочкой достиг 26,7 млрд рублей, что свидетельствует об изменении стратегии работы коллекторских агентств», – отмечают эксперты ID Collect.

Общий рынок цессии за полгода вырос на 17% до 49,4 млрд рублей. Аналитики связывают эту тенденцию с ужесточением законодательства и желанием кредиторов быстрее избавляться от проблемных займов.

Ранее стало известно, что средняя полная стоимость кредита наличными составила 32,8% годовых, опустившись до минимальной отметки с начала года.