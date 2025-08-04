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Покупайте акции сейчас, когда всё плохо — совет эксперта

Нефть дешевеет, рубль укрепляется, налоги растут, обслуживание долгов становится дороже, ОПЕК повышает лимиты добычи. Так откуда взяться росту акций? Стоит ли приобретать их прямо сейчас?

— Действительно, текущая ситуация выглядит неблагоприятной. Но важно помнить, что рынок акций торгует будущие вероятности, — разъясняет эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов. — Именно в такие периоды, как сейчас,  в течение этого квартала самое время покупать акции с прицелом на 12 месяцев. Когда из рынка облигаций «выжмут» всю доходность, то деньги буду переходить в акции.

Эксперт уверен, что вскоре доходность рынка облигаций исчерпает потенциал, и свободные капиталы начнут активно перекладываться в акции. Ведь снижение ключевой ставки продолжится, что положительно отразится на компаниях-экспортёрах.

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– Мы в цикле снижения ставок, и рынок акций прайсит будущую ставку через 6-9 месяцев. Она должна быть ниже, а доллар крепче. Это хорошо для экспортёров. Прибыли высокие, дивиденды интересные на горизонте 12 месяцев. Покупают рынок как раз в те моменты, когда всё плохо. Когда всё хорошо, цены на акции уже высокие, – подчеркивает  специалист.

Напомним, в пятницу, 1 августа, индекс Мосбиржи закрылся на отметке 2797 пунктов. 25 июля, ЦБ снизил ставку сразу 2 п.п., до 18%, что соответствовало ожиданиям большинства аналитиков. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки в 2025 году возможно на отдельных заседаниях на 100, 150 или 200 базисных пунктов, но также возможны и паузы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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