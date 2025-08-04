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Продажи иркутских селлеров на Wildberries увеличились за год на рекордные 56%

В Приангарье активно растет количество предпринимателей, которые делают ставку на онлайн-торговлю. По итогам прошлого года продажи местных селлеров на Wildberries выросли на 56%, а число иркутских продавцов – на 23%. Эти цифры прозвучали на мероприятии «Дни производителей» в Иркутске, где губернатор региона Игорь Кобзев совместно с главным исполнительным директором объединения Wildberries & Russ Робертом Мирзояном представили проект «Платформа роста» для местного бизнеса.

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Фото https://irkobl.ru/

При этом подчеркивается, что Приангарье стабильно входит в топ-10 российских субъектов по числу коммерсантов, работающих на одном из крупнейших маркетплейсов страны. Таких успехов удается достичь благодаря комплексной программе развития бизнеса, реализуемой совместно с Агентством стратегических инициатив.

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Программа «Платформа роста» предполагает участие 56 местных предприятий-производителей и предусматривает годовое акселерационное сопровождение, состоящее из четырех этапов, каждый из которых нацелен на повышение конкурентоспособности продукции и увеличение продаж. Наиболее успешные участники получат доступ к дополнительным инструментам продвижения своего бренда.

«Мы гордимся достижениями наших предпринимателей, ведь их успех является залогом экономического процветания всей области», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев, обращаясь к представителям малого и среднего бизнеса.

Роберт Мирзоян добавил, что Иркутская область демонстрирует устойчивый тренд входа в группу лидеров рынка e-commerce, и выразил уверенность, что совместная работа обеспечит стабильный выход местных брендов на международные рынки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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