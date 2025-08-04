Эн+ приступила ко второму этапу строительства очистных сооружений на Иркутской ГЭС

На Иркутской гидроэлектростанции стартовал второй этап строительства комплекса локальных очистных сооружений (ЛОС) для ливневых и талых вод. Проект направлен на снижение воздействия на окружающую среду и защиту водных ресурсов реки Ангары.

Комплекс будет принимать и очищать поверхностные стоки с плотины Иркутской ГЭС, включая автодорогу, которая является основным источником негативного воздействия.

Проектом предусмотрено устройство системы ливневой канализации и современных локальных очистных сооружений, соответствующих актуальным экологическим требованиям.

На сегодняшний день на площадке ведутся работы по подготовке фундамента под оборудование и строительство открытой ливневой канализации. Смонтированы три из пяти аккумулирующих ёмкостей, рассчитанных на приём всего объема стоков даже при аномальных осадках. После накопления вода поступит на очистные сооружения, где пройдёт через несколько ступеней очистки: от удаления песка и взвешенных веществ до удаления растворённых нефтепродуктов, угольной фильтрации и ультрафиолетового обеззараживания.

– Блок ультрафиолетового обеззараживания помогает обезвреживать стоки от различных бактерий и микроорганизмов, – рассказывает начальник службы рационального природопользования Эн+ Гидро Людмила Куксина. – Это позволяет нам очищать стоки максимально эффективно и тем самым сохранять экосистему водного объекта.

Реализация проекта входит в экологическую повестку Эн+ Гидро и является частью комплекса мероприятий по модернизации инфраструктуры и снижению воздействия на окружающую среду.