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РБК: РЖД вводят дополнительные выходные для сотрудников на фоне снижения перевозок

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Российские железные дороги ввели временную меру для управленческого персонала – два дополнительных выходных дня в месяц за свой счет. Это решение позволит избежать массовых сокращений на фоне резкого падения грузоперевозок и доходов компании.

«Решение обусловлено желанием сохранить персонал компании, который пришлось бы сократить в текущей экономической ситуации», – рассказал источник бизнес-издания РБК в РЖД.

Напомним, что за первое полугодие 2025 года объемы перевозок сократились на 8%, а чистая прибыль компании упала на 95%. Особенно сильно пострадали южное и восточное направления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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