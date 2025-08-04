Цены на вторичное жилье в Иркутске продолжили рост в июле

Рынок недвижимости Иркутска демонстрирует стабильный рост цен, соответствующий общероссийской тенденции. В июле средняя цена квадратного метра жилья в городе увеличилась на 0,3%, а стоимость типовой квартиры превысила 7,4 млн рублей. Данные приводит портал «Мир квартир».

В июле средняя цена квадратного метра жилья в Иркутске составила 138 505 рублей, что на 0,3% выше показателя предыдущего месяца. Средняя стоимость квартиры в городе достигла 7,4 млн рублей, увеличившись на 0,4%. Эти значения близки к общероссийским тенденциям: средняя цена за квадратный метр по стране составила 121,2 тыс. рублей (+0,6%), а средняя стоимость квартиры – 6,4млн рублей (+0,7%).

Среди городов, расположенных вблизи Иркутска, Улан-Удэ демонстрирует схожий прирост цены за квадратный метр (+0,9%), но здесь средняя стоимость жилья ниже – 6,5 млн рублей (-0,4%). Новосибирск и Красноярск опережают Иркутск по динамике: в Новосибирске цена квадратного метра выросла на 1,1% (131,7 тыс. рублей), а в Красноярске – на 2,4% (129 тыс. рублей), при этом средняя стоимость квартиры в последнем увеличилась значительно – на 5,2%, достигнув 6,8 млн рубля.

Лидерами по стоимости квадратного метра остаются Москва (361 тыс. рублей, +1,3%) и Сочи (303,5 тыс. рублей, -0,7%), а среди аутсайдеров выделяются Нижний Тагил (69,1 тыс. рублей, +0,6%) и Магнитогорск (78,3 тыс. рублей, +0,6%). Наибольшее падение цен зафиксировано в Грозном: квадратный метр подешевел на 0,9% (86,6 тыс. рублей), а средняя стоимость квартиры снизилась на 2,3%, составив 5,2 млн рублей.

«Ипотека, несмотря на снижение ставок в последние дни, все еще остается недоступной для широких кругов потребителей. Чтобы восстановить спрос на рынке недвижимости, ставки по жилищному кредитованию должны упасть по крайней мере до 10%. Тогда семья со средним доходом сможет ее себе позволить. Правда, тогда возобновится и быстрый рост цен. Ну а пока что на рынке вторички правят бал альтернативные сделки и выигрывают покупатели, подпадающие под условия льготной ипотеки на «вторичку» в малых городах, – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Не исключено, впрочем, что граждане, поднакопившие денег на вкладах под высокий процент, теперь, с понижением этих процентов, захотят потратить свои сбережения на квартиры и тем немного оживят рынок».