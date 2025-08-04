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В России построят ещё 1,9 тысяч зарядных станций для электромобилей

Правительство России намерено расширить сеть зарядных станций для электромобилей. За три ближайших года планируется создать почти две тысячи новых пунктов быстрого заряда автомобилей на электрической тяге благодаря выделению дополнительной субсидии в размере 5,7 миллиарда рублей. Эта мера направлена на поддержку операторов зарядных станций и ускоренное развитие инфраструктуры, необходимой для популяризации экологически чистого транспорта.

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«Сейчас важно обеспечить возможность удобной и быстрой зарядки электромобилей по всей территории страны», — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, это является ключевым фактором роста спроса на электрокары среди россиян.

В настоящее время в стране уже действует более 2 тысяч электрозарядных станций для быстрой зарядки электромобилей благодаря мерам поддержки, принятым Правительством.

Напомним, ранее Министерство транспорта подготовило новые рекомендации по развитию парковочной инфраструктуры в российских городах и муниципалитетах. Согласно документу, предлагается внедрение электронных способов оплаты парковки, системы резидентских разрешений и использование опыта столицы в создании удобных условий для автовладельцев. Планируется включить пункты по оборудованию парковочных пространств освещением, камерами видеонаблюдения и специальными станциями для зарядки электрических транспортных средств.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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