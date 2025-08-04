«Бизнес Фест» снова в Иркутске – живой диалог, опыт и реальные кейсы

14 августа 2025 года пройдёт второй «Бизнес Фест» от Сбера — масштабное офлайн-мероприятие для предпринимателей, экспертов и представителей делового сообщества. Формат останется неизменным: никаких трансляций и вебинаров — только живое общение, личные встречи и конкретные решения.

Участников ждут практичные выступления федеральных и региональных спикеров, дискуссии о развитии бизнеса, работе с AI, выстраивании бренда, а также разборы кейсов и ответы на вопросы из зала. Будут организованы тематические зоны, нетворкинг и интерактивы.Среди спикеров — Сергей Рязанский, Герой России и первый в мире учёный-командир космического корабля; Иван Третьяков, управляющий директор по AI-трансформации Сбера; Игорь Стоянов, основатель сети салонов красоты «Персона»; Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка; Светлана Туманова, основатель компании «Вселенная недвижимости» и другие. Модератор — Айнур Зиннатуллин, наставник по публичным выступлениям.

«Бизнес Фест — это точка притяжения для активных предпринимателей. Мы создаём пространство, где можно не только получить полезные знания, но и завести сильные деловые связи. Главное здесь — живой диалог, открытая среда и реальный опыт, которым готовы делиться спикеры и участники», — Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

Первый «Бизнес Фест» в Иркутске состоялся в 2024 году и собрал более 400 участников, в этому году фестиваль пройдет в Сибэкспоцентре.Регистрация на мероприятие обязательна. Количество мест ограничено.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.