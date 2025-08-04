СберСтрахование произвела выплаты всем клиентам, обратившимся в компанию в связи с корректировкой рейсов «Аэрофлота»

СберСтрахование произвела выплаты всем клиентам, обратившимся в компанию по состоянию на 1 августа в связи с вынужденной корректировкой расписания рейсов авиакомпании «Аэрофлот». Выплаты произведены по 267 обращениям, совокупный объем выплат превысил 5 млн рублей.

С начала года клиентами СберСтрахования по программе страхования путешественников стали 1,1 млн человек, 940 тысяч из них выбрали опцию, покрывающую ущерб от задержки рейса. В связи с корректировкой расписания «Аэрофлота» «СберСтрахование» оперативно расширила защиту по этой программе: выплаты получили не только застрахованные, столкнувшиеся с задержкой рейса, но и те, чей рейс был отменён. При этом выплаты произведены всем клиентам вне зависимости от наличия подключённой опции по задержке рейса.

Все обращения были обработаны в приоритетном и максимально упрощённом порядке, подавляющему большинству клиентов средства поступили на счёт в течение 5–10 минут после обращения. При этом срок обращения за выплатами не ограничен: любой застрахованный, затронутый этой ситуацией, но пока не обратившийся в компанию, может сделать это в удобное для себя время.

«Главная задача страховых компаний — обеспечить людям спокойствие и уверенность даже в нестандартных ситуациях. СберСтрахование оперативно приняла решение о расширении страховой защиты, произвела выплаты всем обратившимся в компанию по состоянию на 1 августа и продолжит обрабатывать новые заявления так же быстро и просто. Последние месяцы показывают растущую актуальность быстрой и прозрачной поддержки для путешественников. За первые семь месяцев 2025 года в связи с корректировками расписания авиарейсов компания выплатила 293 млн рублей — это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее активный рост объёма выплат — в 4,6 раза — пришёлся на период с мая по июль и составил 176 млн рублей. Мы продолжим создавать для людей простые и удобные механизмы поддержки, чтобы каждый мог быть уверен в своевременной выплате и внимательном отношении со стороны СберСтрахования», — Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

Подать заявление на выплату можно в мобильном приложении «СберСтрахование» или в личном кабинете на сайте компании. Для клиентов, столкнувшихся с задержкой рейса, также доступна заявка через приложение СберБанк Онлайн. По любым вопросам можно обратиться по телефону 900 или в онлайн-чат поддержки.