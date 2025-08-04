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Нормативам в Иркутской области соответствует менее половины дорог

Иркутская область заняла 58-е место в рейтинге РИА Новости по состоянию автомобильных дорог. По итогам 2024 года менее половины дорожного покрытия региона отвечает установленным требованиям, что ниже среднероссийского показателя.

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По итогам 2024 года Иркутская область оказалась в нижней части рейтинга по качеству дорожного покрытия: лишь 46% местных автодорог соответствуют нормативным требованиям. Этот показатель существенно ниже среднероссийского уровня (54,8%) и ставит регион на 58-ю позицию среди 85 субъектов федерации.

Ближайший сосед – Республика Бурятия – демонстрирует схожий показатель качества дорожной инфраструктуры (47,9%, 56-е место). Более благополучная картина наблюдается в Красноярском крае (64,3%, 23-е место) и Новосибирской области (55,7%, 39-е место), где показатели превышают общероссийский средний уровень.

Абсолютными лидерами в сфере дорожного хозяйства стали Москва со 100% соответствия стандартам, Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%) и Челябинская область (84,2%). На противоположном конце рейтинга расположились Архангельская область с катастрофически низким показателем в 16,9%, Кировская область (27,9%) и Волгоградская область (28,9%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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