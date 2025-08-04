Цифровой рубль: угроза прибыли Сбербанка и банковской отрасли?

Внедрение цифрового рубля – это фактически прямая назревающая конкуренция между ЦБ и банковским бизнесом. Государственные выплаты, зарплаты госслужащих, пенсии, пособия и государственные контракты — это огромные денежные потоки, которые окажутся на счетах Центрального банка уже на начальном этапе внедрения цифровой валюты. Инвесторов интересует мнение экспертов: значит ли это начало проблем для банковского сектора?

– Цифровой рубль действительно может угрожать отдельным отдельным статьям комиссионных доходов банков, – считает эксперт БКС Мир инвестиций Всеволод Зубов. – В первую очередь, это будет касаться комиссии за переводы внутри и между банками. Мы ожидаем, что внедрение цифрового рубля ещё больше повысит лимиты бесплатных переводов и снизит стоимость платных переводов.

По мнению эксперта, существенно потеряет лишь Сбербанк, так как именно этот банк традиционно получает значительную прибыль от таких транзакций, поскольку остальные и так на этом виде доходов практически ничего не зарабатывают.

Что касается выплат в цифровых рублях, то тут всё не так очевидно. Переводы социальных выплат на цифровые кошельки действительно могут негативно сказаться на объёмах текущих счетов банков.

– С другой стороны, пока оплата цифровым рублём возможна только по QR-коду, это не самый удобный способ, и, скорее всего, граждане так или иначе будут выводить деньги с цифровых кошельков на текущие счета для проведения оплат более привычным способом - картой. Кроме того, поскольку переход на такой порядок выплат добровольный, как минимум, какая-то часть получателей выплат, и, возможно, немалая часть, предпочтёт получать их старым способом. Здесь стоит отметить, что сильнее всего такой перевод выплат также может ударить по Сбербанку. - Он лидер на рынке пенсионных и социальных зачислений. Они генерируют для него большой объём текущих счетов, – резюмирует аналитик БКС.