В Усть-Куте приступили к ремонту многоэтажного дома при поддержке ИНК

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проводит капитальный ремонт многоэтажного жилого в микрорайоне Лена в Усть-Куте.

В пятиэтажном доме, состоящем из 4 подъездов, проживает более 200 человек. Здание на улице Реброва-Денисова, 11 относится к старому жилому фонду БАМовской застройки и было возведено около 40 лет назад.

В конце июля стартовал подготовительный этап перед масштабными работами. В доме обновят фасад, кровлю и будут утеплены межпанельные швы. На данный момент здание очищают от краски и отсыпают отмостки. Планируется, что капитальный ремонт будет завершен до наступления холодов.

ИНК активно поддерживает развитие городской среды Усть-Кута и оказывает благотворительную помощь городу. Компания содействует в подготовке проектной документации для многих новых объектов.

Напомним, в 2023 г. компания провела капитальный ремонт многоэтажного дома в микрорайоне Мостоотряда. Также ИНК оказала финансовую помощь в ремонте социальных квартир для медицинских работников и учителей в Усть-Куте. При поддержке ИНК отремонтировали 8 квартир. Кроме того, в 2020 г. на средства администрации УКМО был отремонтирован 4 этаж в доме на улице Островского. В 2021 г. к инициативе властей подключилась Иркутская нефтяная компания и провела ремонт 3-го этажа.

Параллельно с капитальным ремонтом на данный момент идут работы по созданию «Сквера созидателей». Новое пространство площадью более 1 тыс. кв. м. будет оборудовано современными скамейками, стелой с историей города, информационными стендами, гранитными дорожками, газоном и декоративными деревьями. Открытие сквера планируется до конца года. Проект реализуется в сотрудничестве с городской администрацией и посвящен 25-летнему юбилею ИНК.