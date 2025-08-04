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Что такое дроп и почему нельзя соглашаться на предложение дроповодов?

Как рассказали специалисты Сбербанка, мошенники часто ищут подростков и молодых людей, у которых есть банковские карты, предлагая быстрый способ заработать.

Обычно злоумышленники просят принять деньги на вашу карту, а потом перевести их дальше или снять наличными, оставив небольшую сумму себе. Такие предложения часто встречаются в социальных сетях, мессенджерах, игровых чатах и даже на улицах рядом с банкоматами. Люди, предлагающие такую схему, называются дроповодами, а тех, кого они вовлекают, называют дропперами.

«Важно понимать, что это не простой заработок, а участие в незаконных действиях. Чаще всего таким способом мошенники пытаются скрыть следы преступлений и вывести незаконно полученные средства. Не попадайтесь на удочку и не становитесь участниками преступления. Ответственность за это реальная: от блокировки банковского счета до уголовной ответственности», – говорят в банке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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