Сердца россиян покоряют иркутские глэмпинги

Жители России все больше интересуются комфортным отдыхом в Иркутской области, в том числе и на берегу Байкала. Трафик на сайты глэмпингов, расположенных в регионе, с начала года увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные МегаФона на основе анализа обращений к тематическим сайтам.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Глэмпинг – это формат отдыха, который сочетает природу и комфорт. Туристам предлагают размещение в красивых, уютных домиках среди нетронутой природы, при этом со всеми удобствами: мягкими кроватями, электричеством и отельным обслуживанием.

Среди пользователей, предпочитающих атмосферный отдых в Иркутской области, оказалось 39% местных жителей. Ещё 61% сгенерированного трафика делят между собой абоненты из других регионов страны. Наибольший интерес проявляли туристы из столицы, Подмосковья и Красноярского края.

Чарующие виды Байкала, захватывающие дух пейзажи Ольхона, спокойный релакс на свежем воздухе в лесу также привлекают путешественников из Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Кузбасса, Татарстана, Алтая, соседних Бурятии и Забайкалья.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Кроме того, big data показала, что отдых в иркутских глэмпингах стал чаще привлекать внимание и самих жителей региона: их интерес вырос на 48% относительно прошлого года. При этом в 2025-ом максимальное обращение пользователей к тематическим сайтам пришлось на январь и июль, тогда как в прошлом году они рассматривали по большей части летний отдых.

«Байкал и природа Иркутской области с каждым годом привлекает всё больше жителей других регионов страны. Насладиться сибирскими красотами приезжают к нам не только летом, но и в другие сезоны. Рост туристического потока стимулирует развитие инфраструктуры, гостеприимства и отельного обслуживания. Мы со своей стороны развиваем телеком-сеть, чтобы пребывание в регионе было максимально комфортным. В этом году наши специалисты улучшили покрытие 4G на Ольхоне, берегу Байкала, Иркутске, вдоль ключевых трасс и в других популярных локациях», — добавил технический руководитель МегаФона в Иркутской области Андрей Медведев.