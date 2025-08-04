Иркутск готовится к осеннему субботнику: он пройдет 27 сентября

27 сентября в Иркутске пройдет общегородской субботник, к участию в котором приглашаются представители муниципальных учреждений, организаций всех форм собственности, а также активные жители. Всем участникам будет предоставлен необходимый инвентарь, включая пакеты для мусора и перчатки, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр Руслан Болотов отметил, что проведение субботников весной и осенью стало доброй традицией для Иркутска. Это не только уборка, но и возможность совместными усилиями создать комфортную среду для жизни. Он призвал горожан присоединиться к этому важному делу и внести свой вклад в благоустройство города.

В рамках субботника планируется привести в порядок придомовые территории, парки, скверы, береговые зоны и лесные массивы.

Напомним, что во время весеннего субботника в мае этого года было вывезено более 4,2 тысячи тонн мусора и собрано более 3,5 тысячи кубических метров отходов.