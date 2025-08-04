Иркутск обновляет дороги: асфальт уложен на улице Дзержинского

В Иркутске на улице Дзержинского завершили укладку верхнего слоя асфальта в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии.

Подрядные организации провели значительный объем работ по ремонту дорог, уделив особое внимание асфальтированию. Верхний слой покрытия также уложен на улицах Крымская, Карбышева и Станция Горка. На Маяковского завершено устройство асфальта на проезжей части и установлены новые барьерные ограждения.



На улицах Байкальской и Медведева полностью заменили покрытие тротуаров, предварительно удалив изношенный асфальт фрезерованием. На улице Чапаева демонтировали старые бордюры и водоотводные лотки, а на Подгорной выполнили планировку газонов. На Томсона продолжается обустройство канализации, а на участке от объездной Ново-Ленино уложен нижний слой асфальта на 400 метров.

Мэр Руслан Болотов сообщил, что на улице Ржанова перешли к завершающему этапу работ, включающему установку дорожных знаков и пешеходных ограждений, а также планировку газонов. На Александра Невского подрядчик устанавливает бордюры и асфальтирует тротуары.

В Черемховском переулке и на 2-й Железнодорожной монтируют бордюрный камень, а на Ярославского продолжается подготовка основания для будущего дорожного полотна. Устройство ливневой канализации началось на улице Марии Цукановой, а на Российской параллельно с дорожными работами заменяют инженерные сети.