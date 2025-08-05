Новости

Россияне полюбили путешествовать ради вкуса: рост гастротуров на 30%

За последний год интерес россиян к гастрономическому туризму резко увеличился: число поездок ради дегустаций региональных деликатесов выросло почти на треть. Такие данные приводят специалисты крупнейшего российского портала онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Путешественники теперь стремятся посетить регионы страны, привлекательные не только природой и памятниками культуры, но и кулинарными традициями. Особенной популярностью пользуются Краснодарский край, лидирующий среди гастрономических направлений, где гостей привлекают свежие морепродукты, знаменитые кубанские блюда и фермерские продукты. Следующими по популярности стали Калининград и Татарстан, где ценят местные специалитеты вроде янтарного ликёра и традиционных татарских угощений. Также в список востребованных гастронаправлений входят Дагестан, Карелия, Адыгея, Астраханская область, Калмыкия, Владимирская область, Приморский край, Новосибирская область, Иркутская область (Байкал), Мурманская область, Алтай, Камчатский край.

Анализируя поведение туристов, эксперты отмечают любопытную тенденцию: аренда квартир и домов с полноценной кухней стала неотъемлемым элементом путешествий, поскольку многие гости предпочитают самостоятельно готовить региональные блюда, создавая атмосферу гастрономического праздника прямо в арендованном жилье.

Средняя продолжительность пребывания в регионах-трендсеттерах варьируется от трёх до четырёх суток, а расходы на проживание достигают примерно 18 тысяч рублей за поездку. Это значит, что жители городов всей России готовы вкладывать средства не только в осмотр культурных объектов, но и в получение гастрономического удовольствия.

Интерес к региональной кухне отражает новую реальность внутреннего туризма, подчеркивая важность гастрономии как важного элемента привлекательности российских регионов.


