Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Спрос на ипотеку восстановится не ранее середины 2026-го

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России за последнюю неделю снизилась сразу на 1,4 п.п. и достигла 23,05%. Аналогичное снижение зафиксировано и по ипотеке на вторичное жилье. По данным единой информационной системы жилищного строительства “Дом.РФ”, этот уровень стал самым низким за последние месяцы. Сбербанк, крупнейший игрок ипотечного рынка, скорректировал свои ставки на 2 п.п., установив их на уровне 22,2% как для первичного, так и для вторичного жилья.

– Основной причиной снижения стало ожидаемое решение Банка России, который 25 июля пересмотрел ключевую ставку с 20% до 18% годовых, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Это создало условия для удешевления заимствований и, в первую очередь, сказалось на ипотечном кредитовании, где банки оперативно начали пересматривать условия. Дополнительным фактором стало постепенное восстановление конкуренции между банками на фоне охлаждения спроса из-за высокой стоимости ипотеки весной и в начале лета.

Читайте также:

Шестой месяц подряд выдачи ипотеки растут
6 августа 2025
В чём плюсы и минусы дифференцированной ставки по семейной ипотеке?
6 августа 2025

Снижение ставок может поддержать активность на рынке недвижимости, особенно в сегменте новостроек, где застройщики предлагают дополнительные скидки и субсидированные программы. Рост спроса возможен уже в августе-сентябре текущего года, особенно с учётом того, что ожидается дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Однако на фоне роста ликвидаций юрлиц и снижения реальных доходов домохозяйств, всплеск может быть сдержанным, считает эксперт.

– До конца 2025 года мы ожидаем дальнейшего плавного снижения ставок по рыночной ипотеке при условии, что ключевая ставка будет снижаться. К декабрю рыночная ипотека на новостройки может опуститься до 20–21%, а при дополнительной поддержке со стороны государства и конкуренции между банками даже ниже. Однако полноценное восстановление спроса ожидается лишь при снижении ставок ниже 18–19% годовых, что мы прогнозируем лишь к середине 2026 года, – резюмирует Владимир Чернов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес