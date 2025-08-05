Спрос на ипотеку восстановится не ранее середины 2026-го

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в России за последнюю неделю снизилась сразу на 1,4 п.п. и достигла 23,05%. Аналогичное снижение зафиксировано и по ипотеке на вторичное жилье. По данным единой информационной системы жилищного строительства “Дом.РФ”, этот уровень стал самым низким за последние месяцы. Сбербанк, крупнейший игрок ипотечного рынка, скорректировал свои ставки на 2 п.п., установив их на уровне 22,2% как для первичного, так и для вторичного жилья.

– Основной причиной снижения стало ожидаемое решение Банка России, который 25 июля пересмотрел ключевую ставку с 20% до 18% годовых, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Это создало условия для удешевления заимствований и, в первую очередь, сказалось на ипотечном кредитовании, где банки оперативно начали пересматривать условия. Дополнительным фактором стало постепенное восстановление конкуренции между банками на фоне охлаждения спроса из-за высокой стоимости ипотеки весной и в начале лета.

Снижение ставок может поддержать активность на рынке недвижимости, особенно в сегменте новостроек, где застройщики предлагают дополнительные скидки и субсидированные программы. Рост спроса возможен уже в августе-сентябре текущего года, особенно с учётом того, что ожидается дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Однако на фоне роста ликвидаций юрлиц и снижения реальных доходов домохозяйств, всплеск может быть сдержанным, считает эксперт.

– До конца 2025 года мы ожидаем дальнейшего плавного снижения ставок по рыночной ипотеке при условии, что ключевая ставка будет снижаться. К декабрю рыночная ипотека на новостройки может опуститься до 20–21%, а при дополнительной поддержке со стороны государства и конкуренции между банками даже ниже. Однако полноценное восстановление спроса ожидается лишь при снижении ставок ниже 18–19% годовых, что мы прогнозируем лишь к середине 2026 года, – резюмирует Владимир Чернов.