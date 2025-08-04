Темпы роста промышленности могут составить только 1,5–2% по итогам 2025 года

Уже как минимум два опережающих индикатора – индекс PMI для российской промышленности, рассчитываемый S&P Global, и опрос предпринимателей и руководителей бизнеса ИНП РАН, проведённый в июле, показывают, что обрабатывающая промышленность РФ находится на грани рецессии. Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2025 года обрабатывающая промышленность РФ выросла на 4,2% в годовом выражении, то есть быстрее, чем остальные сектора экономики, при том, что промышленное производство в РФ в январе-июне 2025 года увеличилось только на 1,4% к аналогичному периоду 2024 года. Однако, согласно опросам предпринимателей и руководителей бизнеса, большинство готовятся к спаду уже в ближайшее время, сокращая объёмы закупок сырья, материалов и комплектующих из-за прогнозируемого слабого спроса, а также – сокращая персонал.

– Рост в обрабатывающей промышленности в первом полугодии был обеспечен «бюджетным импульсом» и гособоронзаказом, то есть «обработка» растёт благодаря производству военной продукции и продукции двойного назначения, – поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Так, максимально увеличилось в годовом выражении, согласно Росстату, производство по статье «аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления» (+60% год-к-году), выпуск компьютеров (+36% год-к-году) и полупроводников (+32% год-к-году). А вот производство чисто гражданской продукции в лучшем случае стагнирует, в худшем - падает. Например, производство грузовиков рухнуло на 24% год-к-году, легковых автомобилей - сократилось более чем на 2%. На российских складах, как сообщают СМИ, скопилось очень большое количество нераспроданных грузовиков, да и продажи легковых автомобилей стагнируют.

Такая ситуация связана с высокими процентными ставками и их последствием в виде недостатка финансирования и снижения инвестиционной активности. Поскольку с июня текущего года проценты по кредитам начали снижаться, возможно, что ситуация с оптимизмом бизнеса несколько улучшится к концу третьего квартала, однако, можно ожидать, что темпы роста в промышленности в текущем году могут составить только 1,5–2%.