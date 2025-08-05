Новости

Оживление продаж на авторынке возможно во втором полугодии 2025 года

Продажи новых автомобилей в России в январе — июле 2025 года сократились на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 742,1 тыс. единиц, сообщает Минпромторг. Особенно заметное снижение наблюдается в сегментах грузовиков и автобусов на 55% и 52%, соответственно. При этом продажи автомобилей отечественного производства сократились менее значительно, на 8% г/г, до 408,2 тыс. единиц. В июле 2025 года рынок показал локальное оживление по сравнению с июнем, когда продажи выросли на 33%, несмотря на общее годовое снижение на 15% г/г.

– Ключевыми причинами спада остаются высокая стоимость автокредитов на фоне сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики Банка России, снижение реальных доходов населения и ограниченная доступность новых моделей иностранных брендов, – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – Сказывается и структура предложения, так как рост доли отечественных автомобилей в условиях усеченного импорта не полностью компенсирует потерю привлекательности в высоком и среднем ценовых сегментах. Также в 2025 году произошло существенное снижение господдержки покупки электромобилей, что усугубило падение продаж на 51%.

Падение реализации новых автомобилей оказывает давление на сопутствующие отрасли, от банков и страховщиков до поставщиков автокомпонентов. Вместе с тем, укрепление позиций отечественных брендов и растущий интерес к ним на фоне высокой стоимости импортных авто создают условия для постепенной адаптации рынка. По мере снижения ключевой ставки во втором полугодии ожидается более заметное оживление кредитной активности, особенно в сегменте автомобилей массового спроса.

– До конца 2025 года мы ожидаем постепенное восстановление спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики. При снижении ключевой ставки до 15–17% годовых в четвертом квартале рыночные автокредиты станут более доступными, что может поддержать продажи на уровне 1,3–1,4 млн новых автомобилей за весь год. Однако полного возвращения к докризисным объемам ждать пока преждевременно, так как импорт по-прежнему ограничен, а доходы населения остаются под давлением, – резюмирует Владимир Чернов.


