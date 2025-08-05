Семейный фестиваль "СТРОЙ-КА ФЕСТ" пройдет в Иркутске 9 и 10 августа

Городской праздник, посвященный 70-летию Дня строителя, состоится на территории памятника Александру Третьему 9 и 10 августа с 12:00 до 22:00. Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие, в программе которого участвуют ведущие строительные компании города. Вход свободный.

Программа фестиваля включает десятки активных зон:

- "Долина конструкторов" от группы компаний ВостСибСтрой с проектами: концепт-отель Эндемик, микрорайон Юго-Западный и пригородный район Ново-Ямской. Простор для творчества как для детей, так и для родителей.

- "Дом у воды" от ГРАНДСТРОЙ: фотозона-арка с потрясающим видом на Ангару и тематическая раскраска для детей.

- Гордо-ралли, недетский оазис, баббл-сфера и Тир-кварТИР от Гордо.

- Полеты на беспилотниках и VR-очки с презентацией Детской областной клинической больницы от Технопарка.

- «Хорошо дома с Ростелекомом»: уютная зона для отдыха, просмотра фильмов, обучения кибербезопасности, участия в квизах и розыгрышах с призами.

- Улетное караоке-душ от ЖК "Авиатор": пой с "Новым городом"!

- Бетономешалка-дискошар с жаркими DJ-сетами от ЖК "Свои вместе".

- Селфи-комната от ЖК "Zenith", "Аквамарин" и "Лотос".

- Воздушные сувениры, конкурс с призами и музыкальный подарок от строителей "Стрижей".

- Арт-балкон от СК "Коробка".

- Фотозона "Открой окно в будущее" с заводом "Деметра".

- Приключения с машиной Голдберга от развлекательного центра "Extravert".

- Огромная арт-стена для раскраски от магазина строительных материалов "Журавли".

- Гостиная с квартирником и фуд-корт под открытым небом.

- Розыгрыш подарков, сертификатов на квартиры и шоу-программа для всей семьи.

- VR-очки с мастер-классами по сборке уникальной пирамиды, цифровым тахеометрам и GPS-вешкам, мастер-класс по укладке асфальта и созданию брелоков на 3D-принтере со своими инициалами от ИрГУПСа.

- Интерактивная площадка для детей и родителей с гигантской раскраской, воздушными шарами и большим медведем от ИРК.ру.

«Мероприятие посвящено 70-летию Дня строителя. Иркутск для нас - это "большой дом": уютный, современный и наполненный жизнью», – подчеркивают организаторы фестиваля.

Организаторы фестиваля — Министерство строительства Иркутской области и Ассоциация застройщиков Иркутской области, партнер по организации - event-агентство «Аврора».

📅 9–10 АВГУСТА

📍 ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ III

🕛 с 12:00 до 20:00 (а до 22:00 DJ-сеты)

6+

Программа праздника в телеграм-канале "Строй-КА ФЕСТ"