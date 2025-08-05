Почему банки приостановили снижение ставок по депозитам?

В России произошло неожиданное событие: крупные российские банки приостановили снижение процентных ставок по вкладам. Эта пауза является первой с мая 2025 года, свидетельствуют данные финансовой платформы «Финуслуги». Несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанка, которое должно было подтолкнуть банки к снижению ставок по депозитам, среднее значение процентов в ведущих финансовых учреждениях стабилизировалось на уровне 14,4–16,2% годовых.

Эксперты считают, что такое положение дел вызвано несколькими факторами.

– На первый взгляд, пауза в снижении процентов выглядит странной, так как депозиты являются обязательством банка, в отличие от кредитов, на которых они зарабатывают, а ЦБ РФ в конце июля, снизив ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых, обеспечил хорошую возможность продолжать процесс понижения, – поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Однако, по нашему мнению, банки могли притормозить снижение ставок по следующим причинам. Во-первых, из-за конкуренции с другими финансовыми инструментами, например, корпоративными облигациями и фондами денежного рынка, где в среднем можно получить доходность на 2-2,5 процентных пункта выше средней ставки по депозитам. Во-вторых, из-за внутренней конкуренции, так как, если в одном банке ставки по вкладам сильно падают, клиент, используя преимущества перевода вкладов через СБП из одного банка в другой, перекладывает сбережения на вклад в другой, чтобы защитить деньги от инфляции. В-третьих, ещё одной причиной может стать ослабление рубля в конце июля, снизившее привлекательность сбережений и инвестиций в рублях и повысившее привлекательность вложений в валюту.

Однако аналитики уверены, что если тенденция на сокращение ключевой ставки сохранится, то уже к концу 2025 года средние проценты по вкладам в крупных банках будут колебаться в диапазоне 13–15% годовых.