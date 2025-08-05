Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 августа: 8 573,1699 руб/1 г золота и 93,4700/1 г серебра

ЦБ РФ с 5 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 573,1699 руб.
- 1 грамм серебра - 93,4700 руб.
- 1 грамм платины - 3 335,1599 руб.
- 1 грамм палладия - 3 143,0400 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 53,4503 р. (0,63%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0700 р. (0,07%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,7599 р. (1,12%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0201 р. (0,00%).