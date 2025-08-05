Российская обрабатывающая промышленность столкнулась с самым сильным спадом с 2022 года

Деловая активность в обрабатывающей промышленности России продолжает снижаться, достигнув худших показателей за последние три года. Согласно данным S&P Global, индекс PMI в июле составил 47 пунктов, что свидетельствует о сокращении производственных объемов, падении новых заказов и сокращении занятости в секторе. Об этом пишут «Известия».

«Сохранение или изменение этой тенденции в значительной степени будет зависеть от дальнейшей динамики бюджетных расходов и политики ЦБ в части траектории движения ключевой ставки», – рассказал научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов.

Единственным положительным моментом стал рост экспортных заказов, который зафиксирован впервые за пять месяцев. При этом предприятия сохраняют осторожный оптимизм, связывая перспективы роста с инвестициями в новые продукты и оборудование.