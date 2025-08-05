Российский рынок акций показал отскок на фоне геополитических новостей

Российский рынок акций, начав день с позитивного старта, сначала потерял позиции, но в начале основных торгов вновь устремился вверх. Индекс МосБиржи переписал недельный максимум и закрылся на уровне 2773 пункта, прибавив 1,68%.

Фактор геополитики в последние дни несколько улучшился. Восстановлению рынка способствовали ожидания визита спецпосланника президента США, запланированного на эту неделю, а также заявление пресс-секретаря главы российского государства о готовности Владимира Путина встретиться с украинским президентом после подготовки этого мероприятия на экспертном уровне.

Дополнительный позитив принесла информация от зарубежных информационных агентств о том, что Индия намерена сохранить импорт российской нефти, несмотря на угрозы Трампа. Также отмечается, что танкеры продолжают доставлять в Индию нефть из России.

– Однако объем торгов основной сессии составил 51,7 млрд рублей, лишь умеренно увеличившись и оставаясь на низком уровне. Это пока не подтверждает мощный отскок рынка. Перспективы его продолжения остаются неочевидными, пока рост индексов не будет сопровождаться заметным усилением активности участников, – отмечают аналитики.