Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

Банки отказывают 80% заемщиков в реструктуризации долгов

Российские банки ужесточили подход к реструктуризации долгов: во втором квартале 2025 года они отклонили 80% заявок на смягчение условий кредитов. При этом количество таких обращений от граждан выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 233,8 тысячи. Об этом пишут «Известия».

«Основная причина отказов – отсутствие документов, подтверждающих ухудшение финансового положения заемщиков», – пояснили в Центробанке.

Ситуацию усугубляет рост долговой нагрузки населения: за первое полугодие 2025 года число признанных банкротами физлиц увеличилось на 36%. Эксперты связывают это с высокими процентными ставками, завершением льготных ипотечных программ и снижением реальных доходов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес