Банки отказывают 80% заемщиков в реструктуризации долгов

Российские банки ужесточили подход к реструктуризации долгов: во втором квартале 2025 года они отклонили 80% заявок на смягчение условий кредитов. При этом количество таких обращений от граждан выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 233,8 тысячи. Об этом пишут «Известия».

«Основная причина отказов – отсутствие документов, подтверждающих ухудшение финансового положения заемщиков», – пояснили в Центробанке.

Ситуацию усугубляет рост долговой нагрузки населения: за первое полугодие 2025 года число признанных банкротами физлиц увеличилось на 36%. Эксперты связывают это с высокими процентными ставками, завершением льготных ипотечных программ и снижением реальных доходов.