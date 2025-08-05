МИД Индии: Запад сам торгует с Россией, критика необоснованна

Индия ответила на обвинения Трампа в покупке нефти у России, подчеркнув, что вынуждена идти на этот шаг из-за перенаправления традиционных поставок в Европу и продолжающейся торговли Запада с Россией. Министерство иностранных дел Индии заявило, что критика со стороны США необоснованна, так как сами страны-критики продолжают импортировать российские товары, сообщает РБК.

МИД Индии отметил, что, в отличие от Индии, торговля западных стран с Россией не продиктована жизненно важной необходимостью. Нью-Дели объяснил покупку российской нефти тем, что после начала конфликта на Украине традиционные поставщики перенаправили свои поставки в Европу. США поощряли такие закупки для стабилизации глобальных энергетических рынков.

Индийское правительство стремится обеспечить стабильные и доступные цены на энергоносители для своих потребителей. Индия также указала, что ЕС и США продолжают покупать у России различные товары, включая энергоносители и химические вещества.

Критика в адрес Индии была названа необоснованной и несправедливой. Индия заявила, что будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности.

Заявление было сделано после того, как Дональд Трамп пригрозил Индии повышением пошлин за покупку российской нефти. Насколько будут увеличены пошлины, он не уточнил, но Белый дом сообщил о возможном введении тарифа в 25% в отношении Индии. За покупку нефти у России индийской стороне может грозить пошлина до 500% при поставке товаров в США.