Доллар падает ниже 80 рублей: рубль укрепляется

Банк России обнародовал ежедневные курсы валют на 5 августа. Согласно данным регулятора, рубль ослабел по отношению к евро, но укрепился к доллару и другим ключевым валютам. Официальный курс на 5 августа:

- Доллар — 79,6736 руб., снижение на 0,82% от вчерашнего значения 80,3289 руб.

- Евро — 92,3252 руб., увеличение на 0,68% от 91,7056 руб.

- Юань — 11,067 руб., снижение на 0,21% от 11,0899 руб.

Баланс спроса и предложения на иностранную валюту на российском рынке сохраняется. Возможно, снижение цен на нефть компенсируется экспортерами, которые увеличивают добычу в рамках решений ОПЕК+, что помогает удерживать приток валютной выручки от экспорта.

Аналитики предполагают, что рыночное равновесие сохранится еще некоторое время, пока импорт не начнет восстанавливаться в связи с ростом потребительской активности. Этому будет способствовать снижение процентных ставок вслед за ключевой.