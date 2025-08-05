Бензин бьет рекорды: цена «Премиум-95» в России взлетела до 77 000 руб. за тонну

Стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России впервые превысила 77 000 руб. за тонну на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), передает РБК. В последний раз цена приближалась к этой отметке в сентябре 2023 года, тогда она составляла 76 876 руб.

За торговый день тонна топлива «Премиум-95» подорожала на 1,08%, достигнув 77 001 руб. Также выросла стоимость бензина «Регуляр-92» (+1,16% до 66 642 руб. за тонну) и летнего дизельного топлива (+0,5% до 58 134 руб.). В то же время цена на авиакеросин снизилась на 4,13%, до 67 197 руб. за тонну, а на топочный мазут — на 0,02%, до 22 956 руб. за тонну. Биржевая цена сжиженных углеводородных газов на Урале и в Сибири увеличилась на 5,39%, до 15 147 руб. за тонну.

Напомним, Россия в июле ввела полный запрет на экспорт бензина в августе. Это неожиданное решение, в которое рынок не верил до последнего момента, направлено на снижение биржевых цен, которые достигли исторического рекорда сентября 2023 года. Хотя эксперты признают эффективность этой меры, они подчеркивают, что она не решает основную проблему — недостаточное производство, особенно высокооктанового топлива.