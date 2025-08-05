МВД официально отвергло слухи о запрете старых легковушек

МВД России опровергло информацию о предложении ограничить срок службы легковых автомобилей 30 годами. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила в своем Telegram-канале, что МВД категорически против таких ограничений. Она подчеркнула, что вся информация о законодательных инициативах министерства публикуется на официальных ресурсах.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало. Более того, ведомство выступает категорически против подобных ограничений», – подчеркнула Ирина Волк.

4 августа в СМИ появилась информация о возможном введении законодательного ограничения на срок эксплуатации автомобилей в России. «Российская газета» сообщила, что якобы предлагается установить максимальный возраст легковых транспортных средств на уровне 30 лет. По истечении этого срока владельцы должны будут либо утилизировать автомобиль, либо пройти платную экспертизу для признания его классическим или раритетным.