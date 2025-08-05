Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Глэмпинг «Долина мечтателей» на Байкале закрывают
Крупнейший производитель цемента в России переводит сотрудников на четырехдневку из-за кризиса
Ресторан «33 вино и тапас» в Иркутске объявил о закрытии
Все материалы сюжета

МВД официально отвергло слухи о запрете старых легковушек

Читайте также:

Примсоцбанк снизил ставку по автокредиту
7 августа 2025
Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования в 1,3 раза
6 августа 2025

МВД России опровергло информацию о предложении ограничить срок службы легковых автомобилей 30 годами. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила в своем Telegram-канале, что МВД категорически против таких ограничений. Она подчеркнула, что вся информация о законодательных инициативах министерства публикуется на официальных ресурсах.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало. Более того, ведомство выступает категорически против подобных ограничений», – подчеркнула Ирина Волк.

4 августа в СМИ появилась информация о возможном введении законодательного ограничения на срок эксплуатации автомобилей в России. «Российская газета» сообщила, что якобы предлагается установить максимальный возраст легковых транспортных средств на уровне 30 лет. По истечении этого срока владельцы должны будут либо утилизировать автомобиль, либо пройти платную экспертизу для признания его классическим или раритетным.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Недвижимость, ипотека, девелопмент. Круглый стол, июль 2025
Рынок недвижимости: Как компании адаптируются к новым условиям?
Виктор Ильичев: «Очередей из сильных подрядчиков на строительство соцобъектов нет»
«Важна не ставка, а работа с покупателем и продуктом» – Евгений Балабанов, эксперт рынка недвижимости
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес