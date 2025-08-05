Кремль создаёт новое управление по внешним связям под руководством Кириенко

В администрации президента России планируется создание нового управления, которое будет курировать Сергей Кириенко. Оно займется взаимодействием на внешнем направлении, в частности, со странами ближнего зарубежья и некоторыми государствами Глобального Юга. Шесть источников, близких к администрации, сообщили «Ведомостям», что структурные изменения могут произойти в августе-сентябре, и создание управления находится в завершающей стадии. Решения ожидаются до конца года, сообщает газета "Ведомости".

Новое управление сосредоточится на «гуманитарном сотрудничестве» и продвижении «мягкой силы». Внутриполитический блок также будет вовлечен в работу, поскольку Россия готова содействовать ряду стран в государственном строительстве. Однако работа будет ограничена определенными зарубежными странами.

Кто возглавит новое подразделение, пока не известно, но это будет человек с опытом работы в сложных государственных проектах. Под кураторство Кириенко может перейти и управление президента по приграничному сотрудничеству, возможно, с последующим переименованием. Источники отмечают, что новое управление означает увеличение штата и обновление кадров.