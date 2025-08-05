Правительство хочет ограничить срок службы кораблей до 30 лет

Российское правительство планирует ввести запрет на использование торговых и пассажирских судов возрастом свыше 30 лет. Вопрос будет рассмотрен на совещании с участием первых заместителей премьер-министра Дениса Мантурова и Виталия Савельева 6 августа, сообщает газета "Ведомости".

Основной целью нововведения является повышение безопасности мореплавания и стимуляция обновления отечественного морского и речного транспорта. По мнению экспертов, значительная доля российского коммерческого флота эксплуатируется сверх нормативных сроков, что создает риски аварий и экологические угрозы.

Помимо введения возрастных ограничений, власти рассматривают предоставление финансовой помощи владельцам стареющих судов для покупки новых отечественных судов либо их модернизации на российских верфях. Данная мера направлена на увеличение заказов для отечественной судостроительной промышленности и улучшение экологической обстановки в акваториях.

Инициатива получила широкую общественную поддержку, особенно после ряда резонансных происшествий с кораблями и судами, вызванных износом конструкций и недостаточным техническим обслуживанием.

Тем не менее, среди судовладельцев высказываются опасения относительно финансовых последствий нововведений, поскольку многие предприятия располагают значительным количеством судов, эксплуатация которых превышает нормативные сроки.

Окончательные параметры предлагаемой реформы будут определены правительством после консультаций с заинтересованными сторонами и представителями бизнеса.